പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഇയര്‍ ഫോണ്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ബോളിവുഡ് നടി സൊനാക്ഷി സിന്‍ഹയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് സ്റ്റീല്‍ കഷ്ണം . 18,000 രൂപ വിലവരുന്ന ബോസ്സ് ഇയര്‍ഫോണ്‍ ആണ് താരം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ലഭിച്ചത് അതി മനോഹരമായി പാക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റീല്‍ കഷ്ണമാണ്.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സോനാക്ഷി തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം പങ്കുവച്ചത്

'ഞാന്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ബോസ് ഇയര്‍ഫോണിന് പകരം എനിക്കെന്താണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. വളരെ മനോഹരമായി പായ്ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, തുറക്കാത്ത, കാണാന്‍ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ബോക്‌സ്. പക്ഷെ പുറത്ത് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമര്‍ കെയറിലുള്ളവര്‍ക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ പോലും താത്പര്യമില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം

ആര്‍ക്കെങ്കിലും 18,000 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ തിളങ്ങുന്ന ചവറ് സാധനം വേണോ? അതെ, ഇത് സ്റ്റീല്‍ കഷ്ണമാണ്. വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനാണ് വില്‍ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്താണോ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തത് അത് തന്നെ ലഭിക്കും." സൊനാക്ഷി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു



നിരവധി പേരാണ് ഇത്തരം ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് സൊനാക്ഷിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Sonakshi Sinha gets a piece of junk on ordering Bose headphones sonakshi bollywood actress