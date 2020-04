ലോകം മുഴുവന്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഭീതിയിലും ജാഗ്രതയിലുമാണ്. വൈറസ് ബാധ മൂലം രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളെ മറികടക്കാന്‍ സംഭാവന ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേക കൊറോണ വൈറസ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സിനിമാതാരങ്ങളടക്കമുള്ളവര്‍ സംഭാവനകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അതിനിടയില്‍ നടി സൊനാക്ഷി സിന്ഹയ്‌ക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് പണമയച്ചോയെന്നും അയയ്ക്കുന്നില്ലേയെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ നടിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍. സംഭാവന നല്‍കിയെന്ന കുറിപ്പോ ചിത്രമോ ഒന്നും സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലെന്നും പലരും ചോദിക്കുന്നു. തനിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനശരങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടിയുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ താരം.

ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമേ സംഭാവന നല്‍കിയെന്നു വിശ്വസിക്കൂവെന്ന ചിന്തയുമായി നടക്കുന്ന ട്രോളന്‍മാരോട് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നന്മ ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് അതേപ്പറ്റി മറന്നേക്കൂ എന്നാണ് ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യമാണ്. നടി പറയുന്നു.

സൊനാക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചും നിരവധി ട്വീറ്റുകളുണ്ട്. സൊനാക്ഷി പേരു പറയാതെ സല്‍മാന്‍ ഖാനെ ട്രോളിയതാണോയെന്നും പലരും ചോദിക്കുന്നു. നടിയോടു ടിവിയില്‍ രാമായണം സീരിയല്‍ കണ്ടോളൂ എന്നും ചിലര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

അമിതാഭ് ബച്ചനും താന്‍ സംഭാവന ചെയ്‌തോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നില്ല. തുക സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ മാത്രമേ സംഭാവന നല്‍കിയതായി കണക്കാക്കുകയുള്ളൂവെങ്കില്‍ താന്‍ മറുവശത്താണെന്നും ആര്‍ക്കാണോ നല്‍കിയത്, അവരും താനും അറിഞ്ഞാല്‍ മാതിയല്ലോയെന്നും ബച്ചന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 25 കോടി രൂപ നല്‍കിയെന്ന് നടന്‍ അക്ഷയ്കുമാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊറോണ വ്യാപനം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സിനിമയിലെ 25000 ദിവസവേതനക്കാര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതായി നടന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാനും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

