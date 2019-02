ബോളിവുഡ് താരം സൊനാക്ഷി സിന്‍ഹയടക്കം നാലു പേര്‍ക്കെതിരെ വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് കേസ്. 37 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിയിട്ടും പരിപാടിക്ക് എത്താതിരുന്നതിനാണ് കേസ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മൊറാദാബാദിലെ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

നവംബര്‍ 24നാണ് കേസിനാസ്പദമായ പരാതി ലഭിക്കുന്നത്. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു പുരസ്‌കാര ദാന ചടങ്ങില്‍ സൊനാക്ഷി സിന്‍ഹ അതിഥിയായെത്തണമെന്നറിയിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് 24 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കിയെന്നാണ് പ്രമോദ് ശര്‍മ്മ എന്ന ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി ഉടമയുടെ പരാതി പ്രകാരം പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ തുക കൈപ്പറ്റി, ചടങ്ങിനെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിയെങ്കിലും താരം എത്തിയില്ല. ആകെ 37 ലക്ഷം രൂപയാണ് നടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തത് എന്നാണ് മൊറാദാബാദ് സ്വദേശിയായ കമ്പനി ഉടമ പരാതിപ്പെടുന്നത്. നടിക്കും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാലു പേര്‍ക്കുമെതിരേ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അഭിഷേക്, മാളവിക ധൂമില്‍, എഡ്ഗര്‍ എന്നിവരാണ് നടിക്കൊപ്പം കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് പേര്‍. മുംബൈ നിവാസികളാണിവര്‍. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നടി ഇതു വരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

