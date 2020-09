നടി റിയ ചക്രവർത്തിയ്ക്കെതിരേ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയ കങ്കണ റണാവതിനെ വിമർശിച്ച് ​ഗായിക സോന മൊഹാപത്ര. നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിയയെ 'സ്മോൾ ടൈം ഡ്ര​​ഗി' എന്നാണ് കങ്കമ പരാമർശിച്ചത്. ഇതിനെതിരേയാണ് സോന രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ് വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് സോന മൊഹപത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

"ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ 'സ്മോൾ ടൈം ​ഡ്ര​ഗി' എന്നെല്ലാം പരാമർശിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥതയും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്നു. കങ്കണ പുതിയതായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ ജാതിമതപരമായ വിരോധാഭാസത്തെയും അപവാദത്തെയും സമൂഹമാധ്യമലോകവും ജനങ്ങളും എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന കാര്യം സംശയമാണ്".- സോന മോഹപത്ര കുറിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കങ്കണയുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഭാ​ഗികമായി പൊളിച്ചത് നീതികേടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ രം​ഗത്ത് വന്നിരുന്നു. നടിമാരായ ദിയ മിർസ, സോനം കപൂർ തുടങ്ങിയവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ നീതി കേടാണ് റിയയോടും കാണിക്കുന്നതെന്നും സോനം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടി നൽകവേയാണ് കങ്കണയുടെ വിവാദ പരാമർശം.

to refer to another woman, person as ‘small time druggie’ is nothing short of deeply disturbing & disgusting. I doubt the twitter mob & their leading lights will understand or get the irony of this latest casteist slur made by Ms Ranaut.Enough of this lot.Have to switch to BETTER