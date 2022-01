ഹിന്ദി സിനിമാലോകത്ത് ഒരു കാലത്ത് ചൂടുപിടിച്ച ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു നടന്‍ സല്‍മാന്‍ ഖാനും നടി സോമി അലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകഥ. പാകിസ്താനിൽ ജനിച്ച സോമി അലി വളർന്നത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. 'മേ നേ പ്യാർ കിയാ' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങപ്പോൾ സോമി അലിയിൽ അതിലെ നായകനായ സൽമാനോട് ആരാധന ജനിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മോഡലിങ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും സൽമാനോടുള്ള ഈ ആരാധനയ്ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. മോഡലിങിലും തുടർന്ന് സിനിമയിലുമെത്തിയ സോമി അലി സൽമാനുമായി പ്രണയത്തിലായി.

നടി സം​ഗീത ബിജ്​ലാനിയുമായുള്ള പ്രണയം തകർന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു സൽമാൻ സോമി അലിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. ആ പ്രണയബന്ധം എട്ട് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുവെങ്കിലും വിവാഹത്തിലെത്തിയില്ല. ഐശ്വര്യ റായിയുമായി സൽമാൻ പ്രണയത്തിലായതാണ് ഇവരുടെ പ്രണയം തകർന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നതെന്ന പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേക്കുറിച്ച് മനസ്സുതുറക്കുകയാണ് സോമി അലി. താനും സൽമാനും ഒത്തുപോകില്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് എല്ലാം അവസാനിച്ചതെന്ന് സോമി അലി പറയുന്നു. തങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ അർഥമില്ലായിരുന്നു. പ്രണയം അവസാനിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയെന്നും സോമി അലി പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ സോമി അലി പിന്നീട് സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല. പഠനത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്തു. തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വിവിധ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് സോമി അലി പ്രവർത്തിച്ചു. മനുഷ്യക്കടത്ത്, ​ഗാർഹിക പീഡനം എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയായവരെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ നോ മോർ ടിയേഴ്സ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്കും സോമി അലി നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അമേരിക്കൻ ഹെറിറ്റേജ് പുരസ്കാരം, ദെ ഡെെലി പോയിന്റ് ഓഫ് ലെെറ്റ് പുരസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അം​ഗീകാരങ്ങൾ ഈ സംഘടന നേടി.

