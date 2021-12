നവി മുംബൈ: പിറന്നാളാഘോഷത്തിനായി പന്‍വേലിനടുത്തെ ഫാം ഹൗസിലെത്തിയ സല്‍മാന്‍ ഖാന് പാമ്പുകടിയേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 25ന് രാത്രിയിലാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച താരത്തെ ആറുമണിക്കൂര്‍ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തിരുന്നു.

A snake had entered my farmhouse, I took it outside using a stick. Gradually it reached onto my hand. I then grabbed it to release, which is when it bit me thrice. It was a kind of poisonous snake. I was hospitalized for 6 hours...I am fine now: Actor Salman Khan on snake bite pic.twitter.com/cnDnUhglm5