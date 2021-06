തിരുവനന്തപുരം. പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലെ കുലപതിയും പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ശിവനെക്കുറിച്ച് കേരള മീഡിയ അക്കാഡമി നിര്‍മ്മിച്ച് മകനും രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തനുമായ സന്തോഷ് ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്കുമെന്ററി ശിവനയനത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ നടന്‍ പൃഥ്വിരാജ് ജൂലായ് ഒന്നിന് തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രകാശനം ചെയ്യും.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തരിച്ച ശിവന്റെ കലയും ജീവിതവും ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ എം.ടി.വാസുദേവന്‍നായരും ,കെ.എസ്.സേതുമാധവനും മുതല്‍ മോഹന്‍ലാലും മണിരത്‌നവും പ്രിയദര്‍ശനും മഞ്ജുവാര്യരും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രതിഭ തെളിയിച്ച പ്രമുഖരെക്കുറിച്ച് മീഡിയാ അക്കാഡമി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സീരീസില്‍ ആദ്യത്തേതാണ് ശിവനയനം. ഒന്നര വര്‍ഷം മുമ്പ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ചിത്രീകരണം തന്റെ സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിലും സന്തോഷ് ശിവന്‍ വേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനായ വി.എസ്.രാജേഷാണ് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ എഴുത്തും ഗവേഷണവും നിര്‍വഹിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫൈനല്‍കട്ട് ശിവന്‍ കണ്ടിരുന്നു.

ഡോക്യുമെന്ററികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് മീഡിയ അക്കാഡമി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ശിവന്റെ വിയോഗത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരസൂചകമായി ഉടന്‍ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം.ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിവന്റെ സഞ്ചയന ദിനമായ ജൂലായ് ഒന്നിന് ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിടുന്നത്. മീഡിയാ അക്കാഡമി ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ്. ബാബുവാണ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍. വൈകാതെ തന്നെ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

Content Highlights: Sivan Photographer demise, tribute video to be launched by prithviraj sukumaran