മൈസൂരു: ഇടുപ്പെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗായിക എസ്.ജാനകി ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു.

മൈസൂരുവിലെ ബന്ധു വീട്ടില്‍ മൂന്നു ദിവസം മുന്‍പായിരുന്നു ജാനകി കാല്‍ തെന്നി വീണത്. ഇടുപ്പെല്ലില്‍ വേദന അധികമായതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ആശുപത്രി വിട്ട് പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ പ്രിയ ഗായികയെ കാണാന്‍ ആരാധകരും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരും തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. തനിക്ക് നല്‍കുന്ന സ്‌നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ജാനകി പറഞ്ഞു.

