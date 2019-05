മൈസൂരു: ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക എസ് ജാനകിയെ ഇടുപ്പെല്ലിന് പരിക്ക് പറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മൈസൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൈസൂരുവിലെ ബന്ധു വീട്ടില്‍ മൂന്നു ദിവസം മുന്‍പായിരുന്നു ജാനകി കാല്‍ തെന്നി വീണത്.

ഇടുപ്പെല്ലില്‍ വേദന അധികമായതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല

