ഗായിക എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമല്ല തമിഴിലെ മുന്‍നിര ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റാണ് ചിന്‍മയി. നയന്‍താര, തൃഷ, സമന്ത, കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍, തമ്മന്ന , എമി ജാക്‌സണ്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നടിമാര്‍ക്ക് ചിന്‍മയി തന്റെ ശബ്ദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട് ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് യൂണിയനില്‍ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചിന്‍മയി ഇപ്പോള്‍. കൃത്യമായി വരിസംഖ്യ അടച്ചില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് സംഘടന തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്ന് ചിന്‍മയി പറയുന്നു.

തമിഴ്‌നാട് ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് യൂണിയനില്‍ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയതായി ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു. എനിക്കിന് തമിഴ് സിനിമകളില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. വരിസംഖ്യ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് പുറത്താക്കിയത്. അതേ സമയം ഡബ്ബിങില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ 10 % സംഘടന കൈപറ്റുന്നു.

സംഘടനയിലെ അംഗമല്ലെങ്കില്‍ യൂണിയന്‍ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് എനിക്കിനി ഡബ്ബ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് അംഗത്വം തിരികെ തരുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നെ അറിയിക്കതെയാണ് പുറത്താക്കല്‍ നടപടി. 96 എന്റെ അവസാന ചിത്രമായിരിക്കും (96ല്‍ തൃഷയ്ക്ക് ശബ്ദം നല്‍കിയത് ചിന്‍മയി ആണ്). എന്റെ അവസാന സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു, വിട- ചിന്‍മയി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മി ടൂ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വൈരമുത്തു അടക്കമുള്ള പ്രമുഖര്‍ക്കെതിരേ ചിന്‍മയി ലൈംഗികാരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് തന്നോടുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണെന്ന് ചിന്‍മയി ആരോപിക്കുന്നു. സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷനായ നടന്‍ രാധാ രവിക്കെതിരേ ലൈംഗികാരോപണവുമായി ഒരു യുവതി രംഗത്ത് വന്നപ്പോള്‍ ചിന്‍മയി പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: singer dubbing artist, Chinmayi Sripaada, terminated from tamil nadu dubbing artist union, me too