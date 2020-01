പത്മശ്രീ ജേതാവും പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് ഗായികയുമായ അനുരാധ പഡ്വാള്‍ തന്റെ അമ്മയാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു യുവതി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമാക്കിയ കര്‍മ്മല മോഡെക്‌സ് എന്ന യുവതിയാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. മാതൃത്വം അംഗീകരിക്കണമെന്നും 50 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി ഇവര്‍ ജില്ലാകോടതിയെ സമീപിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അനുരാധ. തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളില്ലെന്നും വിഡ്ഢിത്തരത്തോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അനുരാധ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ഒരു നിലവാരമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അനുരാധ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അനുരാധയുടെയും അരുണ്‍ പഡ്വാളിന്റെയും മകളാണ് താനെന്ന് യുവതി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 1969 ലാണ് അനുരാധയും അരുണും വിവാഹിതരായത്. 1974 ല്‍ താന്‍ ജനിച്ചു. സിനിമയിലെ തിരക്കുകള്‍ കാരണം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വേണ്ട ശ്രദ്ധ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ കുഞ്ഞിനെ കുടുംബ സുഹൃത്തായിരുന്ന വര്‍ക്കല സ്വദേശികളായ പൊന്നച്ചന്‍-ആഗ്‌നസ് ദമ്പതികളെ ഏല്‍പ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ അവകാശവാദം. സൈന്യത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പൊന്നച്ചന്‍ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറിയപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുരാധയും ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം വന്നു. എന്നാല്‍ കുട്ടി അവര്‍ക്കൊപ്പം പോകാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

പൊന്നച്ചന്റെയും ആഗ്‌നസിന്റെയും മറ്റു മക്കള്‍ക്കൊപ്പമാണ് താന്‍ വളര്‍ന്നതെന്നും എന്നാല്‍ പൊന്നച്ചന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ വന്നതിനാല്‍ 10ാം ക്ലാസിനു ശേഷം തനിക്ക് പഠനം തുടരാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും കര്‍മ്മല പറയുന്നു. മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് മരണക്കിടക്കയില്‍ വച്ചാണ് പൊന്നച്ചന്‍ യഥാര്‍ഥ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അന്നു മുതല്‍ അനുരാധയെ കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ അവര്‍ അവര്‍ അനുമതി നല്‍കിയില്ല. തന്റെ മറ്റു രണ്ടു മക്കള്‍ മക്കള്‍ കര്‍മ്മലയെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് അനുരാധ പറഞ്ഞതെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

മാതൃത്വവും ഒരു മകളെന്ന നിലയില്‍ ലഭിക്കേണ്ട പരിചരണവും നിഷേധിച്ചതിനാല്‍ 50 കോടി രൂപ നഷ്ട പരിഹാരം നല്‍കണമെന്നാണ് കര്‍മ്മലയുടെ ആവശ്യം. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുരാധയ്ക്ക് വക്കീല്‍ നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജനുവരി 27ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കര്‍മ്മലയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പറയുന്നു.

