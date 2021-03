വിക്രം, ധ്രുവ് വിക്രം എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ സിമ്രാൻ നായികയാകുന്നു.

വിക്രമിന്റെ ജോഡിയായാണ് സിമ്രാൻ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചനകൾ. ഗൗതം മേനോൻ ഒരുക്കുന്ന ധ്രുവ നച്ചത്തിരത്തിലും വിക്രമും സിമ്രാനും ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്രമിന്റെ കരിയറിലെ 60-ാമത്തെ ചിത്രത്തിന് ചിയാൻ 60 എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാണി ഭോജൻ ആണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു നായിക. സന്തോഷ് നാരായണനാണ് സം​ഗീതം.

