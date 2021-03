ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരന്‍ ഹാരിയെ വിവാഹംചെയ്ത് ബക്കിങാം കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയതുമുതല്‍ അവഗണനയും മാനസികപീഡനവുമാണ് നേരിട്ടതെന്ന മേഗന്‍ മെര്‍ക്കലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവര്‍ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചു. താന്‍ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുപോലും ചിന്തിച്ചുവെന്നും മേഗന്‍ പറഞ്ഞു.

ഹാരിയും മേഗനും ചേര്‍ന്ന് ഒപ്ര വിന്‍ഫ്രേയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കൊട്ടാരത്തെ ആരോപണമുനയില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന ഒട്ടേറെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നടത്തിയത്. അഭിമുഖം യു.എസ്. ചാനലായ സി.ബി.എസ്. ഞായറാഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. 2020-ല്‍ ഹാരിയും മേഗനും കൊട്ടാരംവിട്ടിരുന്നു.

ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മേഗനെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടിയും സംവിധായികയും നിര്‍മാതാവും ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകയുമായ സിമി ഗരേവാള്‍. മേഗന്‍ ഇരവാദം പറയുകയാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നും സിമി കുറിച്ചു.

കേറ്റാണ് എന്നെ കരയിച്ചത്; വ്യക്തിഹത്യയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് - മേഗന്‍

"മേഗന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരു വാക്ക് പോലും. അവര്‍ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇരയായി ചമയുകയാണ്. ആളുകളുടെ സഹാനുഭൂതി നേടാന്‍ വംശീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. വിനാശകാരി" - സിമി കുറിച്ചു.

#OprahMeghanHarry I don't believe a word Meghan says. Not a word. She is lying to make herself a victim. She is using the race card to gain sympathy. Evil.