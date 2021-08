​വിണ്ണൈതാണ്ടി വരുവായ, അച്ചം എൻപത് മടമയ്യടാ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം ചിമ്പുവും ഗൗതം മേനോനും എ.ആർ റഹ്മാനും ഒരുമിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'വെന്ത് തനിന്തത് കാട്'. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു. ചിമ്പുവിന്റെ 47ാം ചിത്രമാണിത്.

വേറിട്ട ​ഗെറ്റപ്പിലാണ് താരം ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. തിരുചെന്തൂറിലാകും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. വേൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് നിർമാണം. താമരൈയാണ് ​ഗാനരചന.

നേരത്തെ 'നദികളിലെയ് നീരാടും സൂരിയൻ എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരുന്ന പേര്.

ചിലമ്പരശനെ നായകനാക്കി 2010 ൽ ​ഗൗതം മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'വിണ്ണൈത്താണ്ടി വരുവായാ' മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു. തൃഷ നായികയായെത്തിയ ചിത്രം ഗൗതം മേനോൻറെയും സിമ്പുവിന്റെയും കരിയറിലെ വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്.

