ഇത്തവണത്തെ മികച്ച ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ നടി ശ്രുതി രാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഭർത്താവ് ഫ്രാൻസിസ് തോമസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത കമല എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായികാ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയതിനാണ് ശ്രുതിയെ തേടി പുരസ്കാരമെത്തിയത്.

ആർകിടെക്റ്റും അഭിനേത്രിയുമായ ശ്രുതി ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയ കഥയാണ് ഫ്രാൻസിസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

"എന്റെ ഭാര്യ മികച്ച വനിതാ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള അമ്പതാമത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടി . ഇത് അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടമാണ്, അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട്. ശ്രുതി ഒരു ആർക്കിടെക്ടാണ്. ബാഴ്സലോണയിലെ പ്രശസ്തമായ ഐ‌എ‌എ‌സി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റെയിനബിൾ ഡിസൈനിൽ ക്ലാസ്സോട് കൂടെ ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. രസകരമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ അവൾ ഒരു ഡബ്ബിങ്ങ് ആർടിസ്റ്റ് അല്ല, നടിയാണ്. പിന്നെങ്ങനെ അവൾക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. നല്ല ചോദ്യം.

- she graduated top of her class from the prestigious IAAC school in Barcelona with a Master's in Sustainable Design - no, the crazy thing is that she's not a dubbing artist - she's an actor.



So how did she win this award? Nice of you to ask- — Prawns Cheese Thaw Must (@prawncis) January 29, 2021

കഴിഞ്ഞ വർഷം, അവൾ അഭിനയിച്ച ‘പ്രേതം’ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ അവളെ ഒരു സഹായത്തിനായി വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം എഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ ചിത്രം ‘കമല’യിൽ മലയാളം സംസാരിക്കാനറിയാത്ത നായികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. അദ്ദേഹം പലരെും സമീപിച്ചു. പ്രൊഫഷണൽ ഡബ്ബിങ്ങ് ആർടിസ്റ്റുകളേയും ചില താരങ്ങളേയും ഉൾപ്പടെ. പക്ഷേ അ​ദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തിയായില്ല. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് കരുതി ശ്രുതി സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി ചില സംഭാഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിനിമയുടെ ഡബിങ്ങും പൂർത്തിയാക്കി. അവൾ ആ കാര്യമെല്ലാം അതോടെ മറന്നു.

Sometime last year, Ranjith Shankar, the director of 'Pretham' which she starred in, called her for a favour - he'd finished editing is new film, Kamala, but couldn't find anyone who could dub for the heroine, who didn't speak Malayalam. He'd tried most of the professional - — Prawns Cheese Thaw Must (@prawncis) January 29, 2021

- dubbing artists and even quite a few actors, but he wasn't happy. Shruti popped into the studio to give it a shot. He loved it, and they finished the whole film's dub in just two days. And then she forgot all about it. Then one afternoon, nearly a year later - — Prawns Cheese Thaw Must (@prawncis) January 29, 2021

ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വൈകുന്നേരം അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് കോളുകൾ വന്ന് നിറയാൻ തുടങ്ങി. പലയിടത്തു നിന്നും ആളുകൾ അവളെ അഭിനന്ദിക്കാനായി വിളിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവളുടെ പേരും അതിലുണ്ട്. അവളാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ആരോ കളിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതി കുറേ കോളുകൾ അവൾ അവ​ഗണിച്ചു. പിന്നീട് അവളുടെ അമ്മൂമ്മ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവൾക്കത് വിശ്വസിക്കാനായത്.

- her phone starts blowing up. People from all over calling to congratulate her. The winners for the State Awards have been announced. Her names is on the list. She's confused. Hangs up on the first few people thinking it's a prank. Then her grandmother calls and it hits her - — Prawns Cheese Thaw Must (@prawncis) January 29, 2021

അവളോട് പറയാതെ സംവിധായകൻ അവളെ പുരസ്കാരത്തിനായി നാമനിർദേശം ചെയ്തിരുന്നു. അവൾ വിജയിച്ചു. ഇന്നായിരുന്നു പുരസ്കാര ദാനം. അവളെ ആ വേദിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഒരു അവസാനമായിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. അവൾ ഒരു മികച്ച നടി മാത്രമല്ല. സിനിമയുടെ സഹ-രചയിതാവ് കൂടിയാണ്. ഇനി ഏത് വിഭാ​ഗത്തിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നല്ലതാണ്.” ഫ്രാൻസിസ് കുറിക്കുന്നു.

- the director had nominated her without saying anything. And she'd won. Today was the award ceremony, and when I saw her on the stage, I was sure it wasn't going to be the last time. Not only is she a fantastic actor, she's also co-writing films. I can't predict which category - — Prawns Cheese Thaw Must (@prawncis) January 29, 2021

But one thing is for sure - you better watch out for her. — Prawns Cheese Thaw Must (@prawncis) January 29, 2021

2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ എന്ന സിനിമയിൽ സുശീല എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് ശ്രുതി സിനിമാ രംഗത്ത് എത്തിയത്.പിന്നീട് പ്രേതം, സൺഡേ ഹോളിഡേ, ചാണക്യതന്ത്രം, നോൺസെൻസ്, അന്വേഷണം, ഡിയർ കോമ്രേഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. 2016 ലാണ് ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ സുഹൃത്ത് ഫ്രാൻസിസിനെ ശ്രുതി വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. തമിഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുത്തൻ പുതു കാലൈ എന്ന ആന്തോളജി ചിത്രത്തിലെ ഇളമൈ ഇദോ ഇദോ എന്ന കഥ എഴുതിയത് ശ്രുതിയും ഫ്രാൻസിസും ചേർന്നാണ്.

