കാട്ര് വെളിയിടൈ, നേർകൊണ്ട പാർവൈ, വിക്രം വേദ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയായ താരമാണ് ശ്രദ്ധ ശ്രീനാഥ്.

ശ്രദ്ധ തന്റെ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുന്നത്. പതിനാലാമത്തെ വയസിൽ താൻ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റും നിരീശ്വരവാദിയും ആയി മാറിയതിനെക്കുരിച്ചാണ് ശ്രദ്ധയുടെ പോസ്റ്റ്

"എനിക്ക് പതിനാല് വയസായിരുന്നു. ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ നടന്ന പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്റെ അമ്മ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു ആന്റിയെ തട്ടിവിളിച്ച് വിഷമത്തോടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. കാരണം ഞാൻ സാനിറ്ററി പാഡ് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ എന്റെ സങ്കടത്തോടെയുള്ള മുഖം കണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട മോളേ, ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും...(പൂജയുടെ സമയത്ത് ആർത്തവം ഉണ്ടായതിന്) . ആ ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റും നിരീശ്വരവാദിയും ആയി മാറിയത്. എനിക്ക് പതിനാല് വയസായിരുന്നു..." ശ്ര​ദ്ധ കുറിച്ചു. വലിയ പ്രതികരണമാണ് ശ്രദ്ധയുടെ പോസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നത്.

വിശാൽ നായകനായെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം ചക്ര, തെലുങ്ക് ചിത്രം കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഹിസ് ലീല എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

