സദാചാര പോലീസിങ്ങിന്റെ വളരെ ഭയാനകമായ, അസഹ്യമായ ഭാവം കാണിച്ചു തന്ന സിനിമയായിരുന്നു അനുരാജ് മനോഹര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇഷ്‌ക്. ഷെയ്ന്‍ നിഗം നായകനായെത്തിയ ചിത്രത്തില്‍ പ്രതിനായക വേഷത്തിലെത്തിയത് ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോയാണ്. ആല്‍വിന്‍ എന്ന ഷൈനിന്റെ കഥാപാത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തു. ചിത്രത്തിലെ നായികയും നായകനും നേരിടുന്ന സദാചാര പോലീസിങ്‌ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെന്നും അവനവന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രശ്‌നമില്ലാത്ത കാര്യം മറ്റൊരാള്‍ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിലെ സദാചാര ഭാവം പുറത്തു വരുന്നതെന്നും പറയുകയാണ് ഷൈന്‍. ജമേഷ് ഷോയിലാണ് ഷൈന്‍ തന്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

"മോറല്‍ പോലീസിങ് കാമുകി കാമുകന്മാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്.. നമ്മള്‍ ചെറുപ്പക്കാര്‍ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ പോലും പോലീസ് തന്നെ വന്ന് വിരട്ടി വിടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും.. മതിലിന്റെ മുകളില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അടുത്ത വീട്ടുകാര്‍ എണീറ്റ് പോകാന്‍ പറയും..ഫ്‌ലാറ്റിലിരുന്നു സിനിമ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ ആ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പലപ്പോഴും അത് പ്രശ്‌നമാകാം...അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ മോറല്‍ പോലീസിങ്.

നമ്മള്‍ ആ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോള്‍ നമുക്കും അത് തോന്നിയേക്കാം. നമ്മള്‍ തന്നെ കുടുംബവുമായി പുറത്തുപോകുമ്പോള്‍ പുറകെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാര്‍ വരുന്നതും കൂട്ടം കൂടുന്നതുമൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോ നമുക്കും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായേക്കാം.. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയും പെണ്‍കുട്ടിയും കൂടി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില്‍ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ബൈക്കില്‍ കെട്ടിപിടിച്ചിരുന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളും പറയും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പിള്ളേര്‍ എന്ന്...നമ്മള്‍ അത് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അക്കാര്യം നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കില്ല. മറ്റൊരാള്‍ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് സദാരചര സൈഡ് പൊന്തിവരുന്നത്. അത് എല്ലാവരിലുമുണ്ട്.

ഇഷ്‌കിലെ ആല്‍വിന്‍ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്‌സ്ട്രീം ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാല്‍ അത് അവരോട് പറയില്ലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ ഒരു തരത്തിലും അവര്‍ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല...നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവര്‍ അവരുടെ സ്വാതന്ത്രത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനെ നിഷേധിക്കാനാകില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ ഉപദ്രവിക്കാതെ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ആകാം..അത് അവരുടെ അവകാശമാണ്." ഷൈന്‍ പറയുന്നു

ഇഷ്‌കിന് പുറമേ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഉണ്ടയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തില്‍ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി തുടങ്ങി നടനിലെത്തിയ തന്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ചും ഷൈന്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഷൈനിന്റെ അഭിമുഖം കാണാം

