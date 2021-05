നടി ശിൽപാ ഷെട്ടിയുടെ കുടുംബാം​ഗങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. താരത്തിന്റെ മക്കളായ ശമീഷ, വിയാൻ, ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്ര, ഭർത്യ മാതാപിതാക്കൾക്കും താരത്തിന്റെ അമ്മ സുനന്ദ ഷെട്ടിക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെ കൂടാതെ വീട്ടിലെ രണ്ട് ജോലിക്കാർക്ക് കൂടി രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശിൽപയ്ക്ക് പരിശോധനാഫലം നെ​ഗറ്റീവ് ആണ്.

"കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. എന്റെ ഭർതൃമാതാപിതാക്കൾ കോവിഡ് പോസറ്റീവ് ആയി. പിന്നാലെ മകൾ ശമീഷ, മകൻ വിയാൻ, എന്റെ അമ്മ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഭർത്താവ് രാജിനും രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടു ജോലിക്കാരിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ദൈവാനു​ഗ്രഹം കൊണ്ട് ഏവരും രോ​ഗമുക്തിയുടെ പാതയിലാണ്.

എന്റെ പരിശോധനാഫലം നെ​ഗറ്റീവ് ആണ്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയ ബോംബെ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി. മാസ്ക് ഉപയോ​ഗിക്കുക, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക,. കോവിഡ് പോസറ്റീവ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാനസികമായി പോസറ്റീവ് ആയിരിക്കുക", ശിൽപ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

content highlights : Shilpa Shetty's kids Samisha Viaan Raj Kundra in laws and her mom tests positive COVID