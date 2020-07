ലോക്ഡൗണ്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഫെബ്രുവരി 15നാണ് ബോളിവുഡ് നടി ശിൽപ ഷെട്ടി രണ്ടാമതും അമ്മയായത്. വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം. 45ാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും അമ്മയാകുക എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നു പറയുകയാണ് ശിൽപ. മുംബൈ മിററിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് നടി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.

സമീഷ ഷെട്ടി എന്നാണ് ശിൽപയുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. ലോക്ഡൗണായതിനാൽ സമീഷയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത് പ്രത്യേക വിമാനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്നും ശിൽപ പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷേ നടിയായതുകൊണ്ടാവാം തനിക്കതിന് സാധിച്ചത്. മൂന്നാഴ്ച മുമ്പെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ മാസ്കൊക്കെ ഇടുവിച്ച് കൊണ്ടു വരുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും ശിൽപ പറയുന്നു.

കുട്ടികൾ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എന്ന ചോദ്യം ആദ്യമൊക്കെ വിചിത്രമായിത്തോന്നിയിരുന്നു. ആദ്യ പ്രസവത്തിനു ശേഷം മുലയൂട്ടൽ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഏറെ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. പ്രസവാനന്തര വിഷാദവും അലട്ടിയിരുന്നുവെന്നും രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണ് അന്ന് താൻ അതിനെ മറികടന്നതെന്നും നടി പറയുന്നു. വിയാൻ എന്നൊരു മകൻ കൂടി ഇവർക്കുണ്ട്. 2012 മെയ് 21നാണ് വിയാൻ ജനിച്ചത്.

Content Highlights :shilpa shetty interview mumbai mirror about her second child in middle age post partem depression