ചാലഞ്ചുകള്‍ തനിക്ക് നിസാരമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുയാണ് ബോളിവുഡിന്റെ സ്വന്തം കിങ് ഖാന്‍. പുതിയ ചാലഞ്ചായ സൂയി ധാഗാ ചാലഞ്ചായിരുന്നു കുറച്ചു നാളുകളായി ബോളിവുഡിലെ ചര്‍ച്ച വിഷയം. സൂചിയില്‍ നൂലു കോര്‍ക്കുക എന്നതാണ് ചാലഞ്ച്. അനുഷ്‌ക്ക ശര്‍മയും വരുണ്‍ ധവാനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന സൂയി ധാഗ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചുമായി ഇവരെത്തിയത്. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം നിരവധി പേർ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നു.

വളരെ വലിയ ദ്വാരമുള്ള സൂചിയിലാണ് ഷാരുഖ് നൂല്‍ കടത്തിയത്. ചലഞ്ച് എന്റെ രീതിയില്‍ ഞാന്‍ ചെയ്തു എന്ന അടികുറിപ്പോടു കൂടിയാണ് ഷാരൂഖ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യ്തത്. സിനിമയ്ക്ക് ആശംസയേകാനും ഷാരൂഖ് മറന്നില്ല. വന്‍ വരവേല്‍പ്പാണ് ഷാരൂഖിന്റെ ചിരിയുണര്‍ത്തുന്ന ചലഞ്ച് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

ചാലഞ്ച് റെക്കോഡ് വേഗത്തില്‍ തീര്‍ത്ത ഷാരൂഖിനെ അനുഷ്‌ക്ക ശര്‍മ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ആദിത്യ റോയ് കപൂര്‍, ആലിയ ഭട്ട്, രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പേര്‍ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു

ശരത്ത് കട്ടാരിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സൂയി ധാഗയില്‍ വരുണ്‍ തയ്യല്‍ക്കാരന്റെ വേഷമാണ് അണിയുന്നത്. യഷ് രാജ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 28നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക.

ContentHighlights: Sharukh khan did sui daaga challenge, varun dawan anuskha sharma, sui dhaaga new bolly wood movie. varun as tailor in sui daaga