ബോളിവുഡിന്റെ കിങ് ഖാന്‍ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു ഹിറ്റ് ഷാരൂഖാന്റെ പേരിലില്ല. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പില്‍ എത്തുന്ന സിറോയ്ക്ക് അതിനാല്‍ തന്നെ പ്രതീക്ഷകളേറെയാണ്. സിറോ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടിയില്ലെങ്കില്‍ ഒരുപക്ഷേ ഒരു തിരിച്ച് വരവ് ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് ഷാരൂഖ് പറയുന്നു. സീറോ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തു ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

''എനിക്കത് മാറ്റാന്‍ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് മാറ്റാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യത്തെകുറിച്ച് ഞാനെന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. സിറോ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടാതാണെന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കില്‍ അത് അവരുടെ തോന്നലാവണം. ഈ ചിത്രം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ അടുത്ത ആറോ പത്തോ മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് സിനിമ കിട്ടില്ലായിരിക്കും. എന്റെ കഴിവിലും കലയിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയേക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരുപക്ഷേ തിരിച്ചു വരില്ലായിരിക്കാം''-ഷാരുഖ് പറയുന്നു

ഒരു കുള്ളന്റെ വേഷമാണ് സീറോയില്‍ ഷാരൂഖ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫാന്‍ എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിനു ശേഷമുള്ള ഷാരൂഖിന്റെ പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ് സീറോ. അനുഷ്‌ക ശര്‍മ്മ. കത്രീന കൈഫ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.ആനന്ദ് എല്‍ റായ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ഗൗരി ഖാനാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പാട്ടുകളും ട്രെയ്ലറും ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

Content Highlights: Sharukh new movie zero, sharukh khan as dwarf in new movie, katrina kaif, anushka sharma, anandh l rai