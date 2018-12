ബോളിവുഡിന്റെ പ്രണയ നായകനാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, റൊമാന്‍സിന്റെ രാജാവ്. ബഹുമാനമില്ലാത്തിടത്ത് പ്രണയം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നാണ് ഷാരുഖിന്റെ പക്ഷം. ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജീവിതത്തില്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഷാരൂഖ് വ്യക്തമാക്കിയയത്.

അതുപോലെ ഭാര്യ ഗൗരിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഷാരൂഖ് മനസ് തുറന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 വര്‍ഷമായെങ്കിലും ഇതുവരെ താന്‍ ഗൗരിയുടെ പേഴ്‌സ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വസ്ത്രം മാറ്റുന്ന അവസരമാണെങ്കില്‍പ്പോലും മുറിയുടെ വാതിലില്‍ തട്ടിവിളിച്ചിട്ടേ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാറുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഷാരൂഖ് പറയുന്നത്.

ബോളിവുഡിലെ മീ ടൂ മൂവ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കുമ്പോഴാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍ താന്‍ പിന്തുടരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാര്യയുമായും മക്കളുമായും താന്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഷാരൂഖ് മനസ്സു തുറന്നത്.

"ആളുകളോട് ബഹുമാനമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് 21 വയസ്സുകാരനായ മകനെ ഞാന്‍ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീ ടൂവിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 വര്‍ഷമായി ഇതുവരെ ഞാന്‍ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പഴ്‌സ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. അവള്‍ വസ്ത്രം മാറ്റുന്ന അവസരമാണെങ്കില്‍പ്പോലും മുറിയുടെ വാതില്‍ തട്ടിവിളിച്ചിട്ടേ അകത്തു പ്രവേശിക്കാറുള്ളൂ. അനുവാദത്തോടെ മാത്രമേ മകളുടെ മുറിയിലും പ്രവേശിക്കാറുള്ളൂ. അവര്‍ക്കറിയാം അത് ഞാന്‍ ആണെന്ന്. പക്ഷെ അത് അവരുടെ സ്വകാര്യ ഇടമാണ്. അവിടെ അനുവാദത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.''- ഷാരൂഖ് പറയുന്നു.

താന്‍ ജീവിതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ബഹുമാനം, ബഹുമാനം, ബഹുമാനം എന്നതാണ് ആ മൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍. ബഹുമാനമില്ലാത്തിടത്ത് പ്രണയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ബഹുമാനം എന്നാല്‍ സമത്വം എന്നാണ് ഞാന്‍ അര്‍ഥമാക്കുന്നതെന്നും. ഞാന്‍ എത്രമാത്രം ദുര്‍ബലനാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും, കരുതല്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും തിരിച്ച് കരുതല്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ രീതി. ഭാര്യയോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അങ്ങനെയാണ് ഞാന്‍ പെരുമാറുന്നത്"- ബോളിവുഡിന്റെ പ്രണയ നായകന്‍ പറയുന്നു

Content Highlights : Sharukh Khan About Wife Gouri Khan Relationships Friends Me Too Movement SHarukh On Role Of Respect In Love