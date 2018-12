റിയാസ് ഖാന്‍- ഉമ റിയാസ് ഖാന്‍ താരദമ്പതികളുടെ മകന്‍ ഷരീഖ് ഹസന്‍ സിനിമയില്‍ നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. രത്‌ന ലിംഗ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഉഗ്രം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഷരീഖ് സിനിമയില്‍ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് പതിപ്പിലൂടെയാണ് ഷരീഖ് പ്രശസ്തനാവുന്നത്. നേരത്തേ മോഡലിങ്ങിലും സജീവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിനിമയില്‍ ഒരു നല്ല തുടക്കം ലഭിച്ചതില്‍ തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഷരീഖ് പറഞ്ഞു.

അര്‍ച്ചന രവിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ഒരു ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും ഉഗ്രമെന്ന് സംവിധായകന്‍ പറയുന്നു. ഷരീഖ് ഹസന്‍

Facebook/ Shariq Hassan

മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു യുവാവും യുവതിയും നാടു വിടുന്നു. യാത്രക്കിടെ യുവതിയെ ഒരു അജ്ഞാതന്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഉഗ്രത്തിന്റെ കാതല്‍- രത്‌ന ലിംഗ പറഞ്ഞു.

