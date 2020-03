ലോകംമുഴുവന്‍ ഇപ്പോള്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ സ്വന്തംനാടിനെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് ഒരുകൂട്ടം സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് ഷറഫുദ്ധീന്‍ പന്നിത്തടം.

പന്നിത്തടത്ത് ഒരുപറ്റം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ ദുരിതത്തില്‍ അകപെട്ടപ്പോള്‍ അവരുടെ വിശപ്പ് അകറ്റാന്‍ ഷറഫുദ്ധീനും കൂട്ടുകാരും സഹായഹസ്തവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും,മറ്റും എത്തിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണവും ഇവര്‍ നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപ്രളയകാലത്ത് സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയും ഷെല്‍ട്ടര്‍ മതസൗഹാര്‍ദകൂട്ടായ്മയുമായി ചേര്‍ന്ന് അമല, അഹല്യ തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികളില്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യ ഓപ്പറേഷനും നൂറോളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ കണ്ണട വിതരണം നടത്തിയും ഷറഫുദ്ദീന്‍ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. അതുപോലെ പന്നിത്തടത്ത് നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഇദ്ദേഹം നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു

കൊറോണ പിടിമുറുക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മാസ്‌കും സാനിറ്റൈസറും ഹാന്‍ഡ്‌വാഷുമെല്ലാം ഇദ്ദേഹം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. മാത്രമല്ല 24 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാര്‍ക്ക് മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണവും നല്‍കി.

കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പന്നിത്തടം സെന്ററില്‍ ഷെല്‍ട്ടര്‍ മതസൗഹാര്‍ദ്ദ കൂട്ടായ്മയുടെനേതൃത്വത്തില്‍ ഷറഫുദ്ദീനും സംഘവും ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിവരുന്നു. ഓവുചാലുകളും, കടമുറികളുടെ പരിസരവും അന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികളുടെ പാര്‍പ്പിടസ്ഥലവും ശുചിമുറികളുമെല്ലാം ഈ സംഘം വൃത്തിയാക്കി.

നിത്യജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു കൈസഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജാതിയും മതവും വര്‍ഗ്ഗവും വര്‍ണ്ണവും നോക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ഷറഫുദ്ദീനെപ്പോലുളളവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല

