തന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകളോട് പ്രതികരിച്ച് തമിഴ് നടൻ ശന്തനു ഭാ​ഗ്യരാജ്. വിജയ്-വിജയ് സേതുപതിയുമായി ഒന്നിച്ച മാസ്റ്റർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശന്തനുവിന്റെ ഭാർ​ഗവ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ട്രോളുകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ മികച്ച സഹതാരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഭാർ​ഗവായി വേഷമിട്ട ശന്തനുവിനെയാണ് എന്ന പേരിലാണ് മീമുകളും ട്രോളുകളും സജീവമായത്. ഇതിനോടാണ് താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ഒരു നാൾ താനും ​ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടുമെന്നും അന്ന് ഈ ട്രോളുകൾക്ക് താൻ നൽകുന്ന മറുപടി പുഞ്ചിരിയാകുമെന്നും മീം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ശന്തനു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

"മറ്റൊരാളെ ട്രോളുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ സന്തോഷം. ഈ ട്രോളുകൾ ക്ഷമ നശിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സ്പന്ദനം അറിയിച്ചതിന് എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി.. നിങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് നടക്കാതെ പോകില്ലല്ലോ... ഇത് ഒരുനാൾ നടക്കും അന്ന് എന്റെ മറുപടി വെറും പുഞ്ചിരി മാത്രമായിരിക്കും.. സ്നേഹത്തോടെ ഭാർ​ഗവ്.." ശന്തനു കുറിക്കുന്നു.

The smallest joy one gets from trolling another🙂Tired of this troll but thanks to all d stones thrown at me for knowingly or unknowingly sending out vibes into d universe...

நீங்களே சொல்லீட்டிங்க, நடக்காம போயிடுமா?

This WILL happen one day&my reply will be a “😊”



Love- Bhargav pic.twitter.com/EhhNFv079E