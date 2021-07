അജിത്ത് നായകനാകുന്ന വലിമൈ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്ത് വന്നത്. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത് ബോണി കപൂറാണ്.

അജിത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് ആണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റര്‍ വൈറലായി. അജിത്തിനെ പ്രശംസിച്ച് നടന്‍ ശന്തനു ഭാഗ്യരാജ് പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നടന് നേരേ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മാസ്റ്റര്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ശന്തനു വേഷമിട്ടിരുന്നു. താന്‍ വിജയിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണെന്ന് ശന്തനു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിജയ്-അജിത് ആരാധകര്‍ തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോര് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിത്യസംഭവമായ സാഹചര്യത്തിൽ ശന്തനു അജിത്തിനെ പ്രശംസിച്ചതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

തനിക്കെതിരേയുള്ള ആക്രമണം ശക്തമായതോടെ ശന്തനു പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററില്‍ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും തെറ്റാകുന്നു. ആളുകള്‍ കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു. എന്ത് നല്ല കാര്യം സംസാരിച്ചാലും ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും തലയുടെ (അജിതിനെ ആരാധകര്‍ വിളിക്കുന്ന പേര്) ലുക്ക് എനിക്കിഷ്ടമായി- ശന്തനു കുറിച്ചു.

