വിവാദങ്ങള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ പുത്തന്‍ ലുക്കില്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് നടന്‍ ഷെയ്ന്‍ നിഗം. താടി വടിച്ച് മുടി പറ്റെ വെട്ടിയുള്ള ഷെയ്‌നിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. വെയില്‍ എന്ന സിനിമയുമായി ഷെയ്ന്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ പുത്തന്‍ ലുക്ക് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്.

ഹെയർ സ്റ്റൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഷെയ്‌നും വെയില്‍ എന്ന സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാവായ ജോബി ജോര്‍ജും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം ആരംഭിക്കുന്നത് . 'വെയിലി'ല്‍ ഷെയ്ന്റേത് മുടി നീട്ടി വളര്‍ത്തിയ ഗെറ്റപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ വെയിലിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെയ്ൻ മറ്റൊരു ചിത്രമായ കുർബാനിക്ക് വേണ്ടി മുടി മുറിച്ചെന്നായിരുന്നു ജോബിയുടെ ആരോപണം. ഇതിൽ ക്ഷുഭിതനായ ജോബി തന്നെ വിളിച്ച് വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയ്നാണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് താരസംഘടനയായ അമ്മയും നിര്‍മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്കയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ വെയില്‍ സിനിമയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കി. എന്നാല്‍ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ ഷെയ്ന്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നും സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും കാണിച്ച് വീണ്ടും വെയിലിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്ത് വന്നു.

ഇത് കാണിച്ച് ജോബി ജോര്‍ജ് വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് പരാതി നല്‍കുകയും ഷെയ്നിനെ മലയാള സിനിമയില്‍ അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം നിര്‍മാതാക്കളുടെ സംഘടന 'അമ്മ'യെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തന്റെ പേരില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയില്‍ താന്‍ അനുഭവിച്ച് വന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്തതാണെന്നും ഇതിന് മറുപടിയായി ഷെയ്ന്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

എന്നാല്‍ പിന്നീട് ആരാധകനെ അസഭ്യം പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ഷെയ്ന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചതും വിവാദമായി. ഇതിന് പുറകെയാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായത്.

Content Highlights : Shane Nigam Shocks Fans And Cinema World With New Look, Shane Nigam Controversy