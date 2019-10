നടന്‍ ഷെയ്ന്‍ നിഗം നിര്‍മാതാവ് ജോബി ജോര്‍ജ്ജിനെതിരേ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപ്പെട്ട് നിര്‍മാതാക്കളുടെ സംഘടയായ ഫെഫ്ക.

ജോബി ജോര്‍ജ് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഷെയ്‌ന്റെ ആരോപണം. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ലൈവ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ഷെയ്ന്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെയില്‍ എന്ന ചിത്രം ഗുഡ്വില്‍ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്‌സിന്റെ ബാനറില്‍ ജോബി ജോര്‍ജ് ആണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ തലമുടിയുടെ ഗെറ്റപ്പ് മാറിപ്പോയതിലാണ് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണിയുമായി ജോബി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഷെയ്നിന്റെ ആരാപണം. തുടര്‍ന്ന് ജോബിക്കെതിരേ താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കു കത്തും ഷെയ്ന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ജോബിയുടെ പേര് പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഷെയ്ന്‍ പിന്‍വലിച്ചു.

അമ്മ ഭാരവാഹികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഫെഫ്ക ഈ വിഷയം ചെയ്യുന്നത്. ജോബിയെയും ഷെയ്‌നെയും ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

