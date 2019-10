സിനിമാ നിര്‍മാതാവ് ജോബി ജോര്‍ജ് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് നടന്‍ ഷെയ്ന്‍ നിഗം. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ലൈവ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഷെയ്നിന്റെ പ്രതികരണം. ഷെയ്ന്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെയില്‍ എന്ന ചിത്രം ഗുഡ്വില്‍ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്സിന്റെ ബാനറില്‍ ജോബി ജോര്‍ജ് ആണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ തലമുടിയുടെ ഗെറ്റപ്പ് മാറിപ്പോയതിലാണ് തനിക്കെതിരെ വധഭീഷണിയുമായി ജോബി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഷെയ്‌നിന്റെ ആരാപണം. തുടര്‍ന്ന് ജോബിക്കെതിരേ താരസംഘടനയായ അമ്മയ്ക്കു കത്തും ഷെയ്ന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ജോബിയുടെ പേര് പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഷെയ്ന്‍ പിന്‍വലിച്ചു.

ഷെയ്ന്‍ ലൈവില്‍ വന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍

'എന്നോട് ഈ വിഷയം ലൈവില്‍ പറയരുതെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ എന്നോടു പറയുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ.. ഖുര്‍ബാനി എന്ന സിനിമയുടെ സെക്കന്റ് ഗെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഞാന്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിലെ പിന്‍ഭാഗത്ത് രണ്ടു മൂന്നു മുടി കുറഞ്ഞുപോയെന്ന പേരില്‍ ഗുഡ്വില്‍ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്സിന്റെ ബാനറില്‍ പുറത്തു വരുന്ന വെയില്‍ എന്ന സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാവ് ജോബി ജോര്‍ജ് എനിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അബിയുടെ മകനായി ജനിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ മാത്രം ഞാനിത് അനുഭവിക്കുന്നതാണിത്. എനിക്കു മടുത്തു സഹോദരാ..

എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല പറയാന്‍ ,..എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ കേസ് നടക്കുള്ളൂ..പ്രശ്‌നം വേറൊന്നുമല്ല വെയിലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന്‍ ഖുര്‍ബാനി ഷൂട്ടിനായി മാങ്കുളത്ത് പോയി. അതിലെ അടുത്ത ഗെറ്റപ്പിനായി മുടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അതാണീ കോലം. ഇത് ഡിഗ്രി കാലഘട്ടമാണ്. ഇതെങ്ങനെയാ ബ്രദര്‍ പറയുക. അത്രയും വിഷമം ഉണ്ട്. എന്നെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാന്‍ മററുള്ളവരെ പോലെ ലൈവില്‍ വന്ന് ഷോ ഇറക്കുന്നത്. ഇല്ലല്ലോ..എനിക്കതിന്റെ കാര്യമില്ല. സമാധാനമായിട്ട് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ്.'

വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഷെയ്ന്‍ അമ്മ താരസംഘടനയ്ക്ക് നല്‍കിയ കത്തിലെ വിശദീകരണം

ഷെയ്ന്‍ ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഗുഡ്വിലിന്റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വെയിലും വര്‍ണ്ണ ചിത്രയുടെ ബാനറിലുള്ള ചിത്രം ഖുര്‍ബാനിയും. വെയിലിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂള്‍ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ ഖുര്‍ബാനിയില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തു. രണ്ടു സിനിമകളുടെയും അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പരസ്പര ധാരണയില്‍ മുടി വെട്ടേണ്ടി വന്നു. അതില്‍ പുറകു വശത്തെ മുടി കുറച്ചു കൂടുതല്‍ വെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അത് മന:പൂര്‍വം സംഭവിച്ചതല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ പേരില്‍ താന്‍ ഇപ്പോള്‍ വെയിലിന്റെ നിര്‍മ്മാതാവ് ജോബി ജോര്‍ജില്‍ നിന്നും വധഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരികയാണെന്നും ഷെയ്ന്‍ കത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മുടി വെട്ടി, ക്യാരക്ടര്‍ ലുക്കിനു വേണ്ടി ജെല്‍ പുരട്ടി, മേക്ക് ഓവര്‍ ചെയ്തെടുത്ത ഫോട്ടോ വാട്ട്സ് അപ്പില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതു കണ്ട മാത്രയില്‍ എന്തിനാണെന്നു പോലും തിരക്കാതെ തന്റെ സിനിമയുടെ കണ്ടിന്യുറ്റി പോയെന്നു പറഞ്ഞ് ഷെയ്നിനെ ജോബി ഫോണില്‍ വിളിച്ചു മോശമായി സംസാരിച്ച് അപമാനിക്കുകയാണെന്നും ഷെയ്ന്‍ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി നിര്‍മാതാവ് ജോബി ജോര്‍ജും രംഗത്തെത്തി.

"സ്‌നേഹിതരെ കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസം ആയി പനിപിടിച്ചു കിടപ്പിലായിരുന്നു.. ഇന്നാണ് ഒന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയത്, നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു.. ഞാന്‍ അംഗമായ അസോസിയേഷന്‍ നാളെ ഒരു തീരുമാനം പറയുന്ന വരെ ഞാന്‍ ഒന്നും പറയില്ല. സത്യം എന്നോടൊപ്പം ആണ്-" ജോബി പങ്കുവച്ച ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു

ഷെയ്ന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത വീഡിയോയും ജോബി ജോര്‍ജിന്റെ ഭീഷണി എന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ശബ്ദസന്ദേശവും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ അമ്മ-ഫെഫ്ക ഭാരവാഹികള്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരണമറിയിച്ചിട്ടില്ല.

