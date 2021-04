ബെംഗളൂരു: സഹോദരന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ കന്നട നടി ഷനായ കത്‌വേയും കാമുകനും അറസ്റ്റില്‍. ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അറസ്റ്റ്. ധര്‍വാദിലാണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

നടി തന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സഹോദരന്റെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. കാമുകന്‍ നിയാസഹമ്മദ് കത്യാഗര്‍, തൗസിഫ് ചന്നാപൂര്‍, അല്‍താഫ് മുല്ല, അമന്‍ ഗിരാനിവാലി തുടങ്ങിയവര്‍ നടിയുടെ സഹോദരന്‍ രാകേഷ് കത്‌വെയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ മുറിച്ച് മാറ്റി ദേവരഗുഡിഹലിലെ വനപ്രദേശത്ത് വലിച്ചെറിയുകയുമായിരുന്നു.

സമീപപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ മൊഴികള്‍ പ്രകാരമാണ് നാലംഗ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ നിയാസഹമ്മദ് കത്യാഗറും നടിയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇയാളുമായുള്ള പ്രണയബന്ധം സഹോദരന്‍ എതിര്‍ത്തതാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. നടിക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

ഡ്രാമ ഇതം പ്രേമം ജീവനം, ഒന്‍ഡ്രു ഘണ്ടേയ കാതെ തുടങ്ങിയവയാണ് ഷാനയ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍.

