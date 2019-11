സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ അശ്ലീല കമന്റിട്ട യുവാവിന് തക്ക മറുപടിയുമായി നടി ശാലു കുര്യന്‍. താന്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്കു താഴെ വന്ന കമന്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് സഹിതം കമന്റ് ബോക്‌സിലിട്ട് ശാലു ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു.

'ആദ്യം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാന്‍ പഠിക്കൂ. താങ്കളുടെ വീട്ടിലും ഭാര്യയും അമ്മയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. വേണ്ടത് ചെയ്യൂ.'

ഇതിനു പിന്നാലെ യുവാവ് കമന്റ് നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ശാലു കുര്യന്‍ അയാളുടെ ഫോട്ടോയും പേരും സഹിതം വീണ്ടും കമന്റ് ചെയ്തു. ഒരു സ്ത്രീയില്‍ നിന്നും ജനിച്ചതിനാല്‍ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനും പഠിക്കണമെന്ന ഓര്‍മപ്പെടുത്തലോടെ. നിരവധി പേരാണ് നടിയുടെ പ്രവൃത്തിയില്‍ ആശംസകളുമായെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ നടി സൈബര്‍ പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചാല്‍ കുറ്റവാളികള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും മുമ്പത്തേതിനേക്കാള്‍ ശക്തമായ അന്വേഷണമാണ് സൈബര്‍ പോലീസ് നടത്തി വരുന്നതെന്നും നടി ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

നടിയുടെ കുറിപ്പ്

ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പേജിലും ചിത്രങ്ങളിലും അശ്ലീലവും അനുചിതവുമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍ ഇത് നിങ്ങളുടേതുപോലുള്ള ഒരു തൊഴിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ടിവിയിലും സിനിമാ വ്യവസായത്തിലും ആയിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ധാര്‍മ്മികതയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടന്നു അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ധാരാളം വ്യാജ കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടാകും അവ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവയില്‍ മിക്കതും നുണ പ്രചാരണങ്ങള്‍ ആണ് . സൈബര്‍ നിയമങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍, ഭാര്യ, കുട്ടികള്‍ എന്നിവരുടെ മുന്നില്‍ പെട്ടെന്നു പോലീസ് വന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ മാത്രമേ നിങ്ങള്‍ ചെയ്തതിന്റെ ഗൗരവവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ കഴിയൂ, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആളുകള്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികളെ പറ്റി അറിയുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങള്‍ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന കഷ്ടത മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിനു വേണ്ടി കുറ്റകരമായ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുക നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികമായും കേസ് പരം ആയിട്ടും ഒരുപാടു കഷ്ടതകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും . യൂട്യൂബിലും മറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിലും വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും മറ്റും edit ചെയ്ത് slow motion il zoom ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് പോസ്റ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍ക്കും കൂടാതെ ലിങ്കില്‍ അഭിപ്രായമിടുകയും പോസ്റ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. നിങ്ങളുടെ channel നു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ കിട്ടാനും like ഉം share ഉം കൂട്ടാനും ഒക്കെ ആവാം നിങ്ങള്‍ ഇത് ചെയ്യുന്നത്.. എന്നാല്‍ പോലീസും സൈബര്‍ കേസ് നടപടികളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കും.

കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഫലം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക, നിങ്ങള്‍ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു ആണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പം സൈബര്‍ പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെയും പഠനത്തെയും ബാധിക്കും , സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വളരെ ശക്തവും ഇരുതല മൂര്‍ച്ചയുള്ള വാളും ആണ്. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മോശം വാക്കുകള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍, വീഡിയോകള്‍ എന്നിവ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരും വരായ്കകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങള്‍ പിന്നീട് post ചെയ്യ്ത content ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കില്‍പ്പോലും പോസ്റ്റുചെയ്ത ആളെ കണ്ടെത്താനും അത് തിരികെ നേടാനും ഒരു കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനും പോലീസിന് കഴിയും. അറസ്റ്റുചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്ഷമിക്കണം, കരയുക എന്നിവയൊന്നും സഹായിക്കില്ല. സൈബര്‍ പോലീസ് കര്‍ശനമായിത്തീര്‍ന്നു, കുറ്റവാളികളെ മുമ്പത്തേതിനേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ പിടികൂടും. ഇത് ഒരു എളിയ അഭ്യര്‍ത്ഥനയായി എടുക്കുക. ഈ തൊഴിലില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന എല്ലാ വനിതാ കലാകാരികള്‍ക്കും വേണ്ടി ????,

ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ,

ഷാലു കുരിയന്‍

Content Highlights : shalu kurian complaints to cyber police against lewd comments on social media