മകള്‍ ശ്രദ്ധ കപൂര്‍ വിവാഹിതയാകുന്നുവെങ്കില്‍ തന്നെയും അറിയിക്കണമെന്ന് ശക്തി കപൂര്‍. ബോളിവുഡ് നടി ശ്രദ്ധ കപൂറും റോഹന്‍ ശ്രേഷ്ഠയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്നും 2020ല്‍ ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമിനിച്ചിരിക്കയാണെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ശരിക്കും എന്റെ മകള്‍ വിവാഹിതയാവുകയാണോ? വിവാഹത്തിന് എന്നെയും ക്ഷണിക്കാന്‍ മറക്കരുതേ.. എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കണേ.. ഞാനങ്ങെത്തിക്കോളാം. കാരണം ഞാനാണല്ലോ അവളുടെ അച്ഛന്‍. ഞാനുമറിയണ്ടേ അവളുടെ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി..' പഴയകാലവില്ലന്‍ ഐ എ എന്‍ എസിനു നല്‍കിയ ഈ രസികന്‍ മറുപടി കേട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലും ചിരിച്ചു.

ശ്രദ്ധ കപൂര്‍ അടുത്തവര്‍ഷം വിവാഹിതയാകുമെന്ന് മുംബൈയിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ രോഹന്‍ ശ്രേഷ്ഠയുമായി രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നുമാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചത്.

പ്രഭാസ് നായകനായ സാഹോ ആണ് ശ്രദ്ധയുടെ അടുത്ത ചിത്രം. ആഗസ്റ്റ് 15നാണ് ചിത്രം റിലീസാകുന്നത്.

Content Highlights: shakthi kapoor asks to invite him for her daughter Shradha Kapoor's wedding