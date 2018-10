സ്വന്തം ജീവിത കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ ഷക്കീല എത്തുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. റിച്ച ഛദ്ദയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഷക്കീലയുടെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കന്നഡ സംവിധായകനായ ഇന്ദ്രജിത്ത് ലങ്കേഷാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പങ്കജ് ത്രിപാഠി, മലയാളി താരം രാജീവ് പിള്ള, കന്നഡ താരം എസ്തര്‍ നൊറോണ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പു തന്നെ ഷക്കീലയുമായി റിച്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. 'ഷക്കീലയെ കുറിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും ഓണ്‍ സ്‌ക്രീനിലെയും ഓഫ് സ്‌ക്രീനിലെയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ദ്രജിത്ത് ലങ്കേഷ് പറഞ്ഞു. സിനിമകള്‍ കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഷ്‌കരമായ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും സ്വഭാവറോളുകള്‍ ലഭിക്കാനായി അവര്‍ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഷക്കീലയുടെ യഥാര്‍ഥ കഥയാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ദ്രജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ഷക്കീല തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വരെ ടീമംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചെന്നും ഇന്ദ്രജിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനില്‍ എത്തിയപ്പോഴും വേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായി. തന്റെ വീട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവര്‍ ആര്‍ട് ഡയറക്ഷന്‍ ടീമിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നെന്നും സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:Shakeela Biopic, shakeela plays guest role in her own biopic, richa chadda, rajeev pilla