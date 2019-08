2015 നവംബര്‍ 26നായിരുന്നു നാടിന്റെ ഞെട്ടിച്ച മാന്‍ഹോള്‍ ദുരന്തമുണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ മാന്‍ഹോളില്‍ അകപ്പെട്ട ആന്ധ്ര സ്വദേശികളായ നരസിംഹം, ഭാസ്‌കര്‍ എന്നിവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഇറങ്ങവെ ഓട്ടോഡ്രൈവറായ കരുവിശ്ശേരി മേപ്പക്കുടി നൗഷാദ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

ഇന്നിപ്പോ ഇതാ ഈ പ്രളയകാലത്ത്, പെരുന്നാളിന്ന് തലേ ദിവസം സ്വന്തം മക്കളുടെ, വീട്ടുകാരുടെ, ഒന്നും കാര്യം ചിന്തിക്കാതെ ഇതാണെന്റെ പെരുന്നാള്‍ എന്നു പറഞ്ഞ് സ്വന്തം കടയിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചാക്കില്‍ നിറച്ച്, ''നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു പോകൂ' എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാള്‍!

അയാളുടെയും പേര് നൗഷാദ്...

ഓണവും, പെരുന്നാളും ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറക്കി വച്ചിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ദുരിതബാധിതര്‍ക്കായി എടുത്തു നല്‍കിയത്! വന്‍കിട കച്ചവടക്കാര്‍ ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പ് പോലും നല്‍കാന്‍ മടിക്കുന്നിടത്ത്,

അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങളൊന്നും നല്‍കില്ല എന്ന് ചിലര്‍ ഉറച്ചു പറയുന്നിടത്താണ് നൗഷാദ് നന്മ മരമായി അവതരിച്ചത്! സര്‍വ്വശക്തന് വേണ്ടി ബലിയര്‍പ്പിക്കുന്ന, എല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന ഈ ബക്രീദ് ; നൗഷാദേ, നിന്റെതാണ്!

പെരുന്നാളുകള്‍ ഇനിയും വരും! ഓണവും ക്രിസ്തുമസും വരും!

എന്നുമെന്നും നൗഷാദുമാര്‍ ഉണ്ടാകും!

മറക്കാതിരിക്കാം അവരെ!

ഓര്‍ക്കാം നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍!

ഈദിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഈദ്-ഉല്‍-സുഹ , 'സുഹ' എന്നാല്‍ ബലി. തനിക്കേറ്റവും പ്രിയങ്കരമായത് ഈശ്വര സന്നിധിയില്‍ ബലിയായി നല്‍കി, സ്വയം തിരുബലിയാകുക എന്നതാണ് ബക്രീദിന്റെ ആത്യന്തിക സന്ദേശം.

'ഇവ്ദ് ' അഥവാ 'ഈദ്' എന്നാല്‍ സന്തോഷം എന്നര്‍ത്ഥം!.

നൗഷാദ്

എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥവും സന്തോഷം എന്ന് തന്നെ.

സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങളെ മാറ്റിവച്ച് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സന്തോഷമേകുന്ന നൗഷാദേ,

പരിപൂര്‍ണ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ

ഈ ബലിപെരുന്നാളിനെ നൗഷാദിന്റെ പേരിട്ട് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം!

