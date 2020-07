പൃഥ്വിരാജ് നായകനാകുന്ന കടുവ എന്ന ചിത്രത്തിന്, പാല സ്വദേശി ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നേലുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് സംവിധായകന്‍ ഷാജി കൈലാസ്. കടുവ എന്നത് ഒരു യുവപ്ലാന്ററുടെ കഥയാണ് ഇതിന് ജോസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കാര്യമറിയാതെ വിവാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഷാജി കൈലാസ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. ജോസിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി രഞ്ജി പണിക്കരുമായി ചേർന്ന് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷാജി കെെലാസ് പറയുന്നു

''എനിക്ക് ജോസിനെ അറിയാം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സിനിമയെടുക്കാൻ ഞാനും രഞ്ജി പണിക്കരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ കടുവയ്ക്ക് ജോസിന്റെ കഥയുമായി ബന്ധമില്ല. ജിനുവിന്റെ തിരക്കഥ തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. കടുവ എന്നത് ഒരു യുവ പ്ലാന്ററുടെ കഥയാണ്. കാര്യമറിയാതെ ആളുകള്‍ വിവാദമുണ്ടാക്കുകയാണ്.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജിനു ഈ തിരക്കഥ മറ്റൊരു സംവിധായകന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. അത് നടക്കാതെ പോയപ്പോള്‍ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. കടുവാക്കുന്നേല്‍ കുറുവാച്ചന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം തീര്‍ത്തും സാങ്കല്‍പ്പികമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജോസിന് എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും രണ്ടാണ്. ഞാനും പൃഥ്വിരാജും മാത്രമാണ് കടുവയുടെ മുഴുവന്‍ തിരക്കഥ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്''- ഷാജി കെെലാസ് പറഞ്ഞു.

എഫ്ഐആര്‍ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങിനിടെയാണ് ജോസിനെ കാണുന്നതെന്നും ഷാജി കൈലാസ് പറഞ്ഞു. രൺജി പണിക്കറാണ് ജോസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

‘'എന്റെ സുഹൃത്താണ് ജോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാനായിരുന്നു അത്. എനിക്കദ്ദേഹത്തേയും വീടും ഇഷ്ടമായി. ജോസുമായി അല്‍പ്പനേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഞാന്‍ രൺജിയോട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് രൺജി പണിക്കറുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ജോസിന്റെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്''- ഷാജി കെെലാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങാനിരുന്ന വ്യാഘ്രത്തിലേക്കാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. മോഹൻലാലിനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായകനായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കടുവയക്കെതിരേ പാലാ സ്വദേശിയായ കുറുവച്ചന്‍ എന്ന ജോസ് കുരുവിനാക്കുന്നേല്‍ രംഗത്ത് വന്നത്. തന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രമൊരുക്കാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രഞ്ജി പണിക്കർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തതാണെന്നും പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ചിത്രം പുറത്തിറക്കാനാകില്ലെന്ന് കുരുവിനാക്കുന്നേല്‍ കുറുവച്ചന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Kaduva Prithviraj Sukumaran Movies in Trouble after a man from Pala Jose kuruvinakunnel Kuruvachan files complaint against makers, Shaji Kailas response