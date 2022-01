ഷാരൂഖ് ഖാനും സല്‍മാന്‍ ഖാനും ഹൃത്വിക് റോഷനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു. 'പഠാന്‍' ചിത്രത്തിലെ ഷാരൂഖിന്റെ കഥാപാത്രവും 'ടൈഗറി'ലെ സല്‍മാന്‍ ഖാനും 'വാര്‍' സിനിമയിലെ ഹൃത്വിക് റോഷനുമാണ് ഒരു സ്‌ക്രീനില്‍ വരുന്നത്. മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഓണ്‍-സ്‌ക്രീന്‍ മീറ്റിംഗ് ഒരു 'അവഞ്ചേഴ്സ് എന്‍ഡ്ഗെയിം' പോലെയാകും എന്നാണ് വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഹൃത്വിക് നായകനായ 'വാര്‍ 2' പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ സ്‌പൈ ത്രില്ലര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. കത്രീന കൈഫ്, ദീപിക പദുക്കോണ്‍ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ആദ്യത്യ ചോപ്രയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുടക്കുമുതലുള്ള ചിത്രമായിരിക്കുമിതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം, തിരക്കഥ ഇവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പുറത്തുവിടും.

