കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ കിങ്ങ് ഖാൻ, ഷാരൂഖ് ഖാൻ തന്റെ 56ാം ജന്മ​ദിനമാഘോഷിച്ചത്. ഇത്തവണത്തെ ജന്മദിനം ഷാരൂഖിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരെയും സംബന്ധിച്ച് ഇരട്ടി സന്തോഷത്തിന്റെതായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന ഷാരൂഖിന്റെ മകൻ ആര്യൻ ജാമ്യം കിട്ടി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സന്തോഷത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ ജന്മദിനവും കടന്ന് വന്നത്.

ഈ ജന്മദിനത്തിൽ ഷാരൂഖിനെക്കുറിച്ച് സു​ഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ കരൺ ജോഹർ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് ആരാ​ധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഷാരൂഖിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് കരണിന്റെ കുറിപ്പ്.

"കരൺ അർജുൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഷാരൂഖിനെ കാണുന്നത്. അച്ഛനൊപ്പം കജോളിനെ കാണാൻ പോയതായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ, എന്റെ കരിയറിനെ, എന്നെത്തന്നെയും രൂപപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുകയാണെന്ന് അറിയാതെ....അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും ബുദ്ധിശക്തിയും ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്…എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹജീവിസ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള അനു​ഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. സമാനതകളില്ലാത്ത പിതാവ്, കരുത്തനായ ഭർത്താവ്, സ്നേഹനിധിയായ സഹോദരൻ, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സുഹൃത്ത്.. ഇതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം.. ഇതിലുമേറെയും. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാർഥനകൾക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായ സ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യട്ടെ..." ഷാരൂഖിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കരൺ കുറിച്ചു.

സഹപ്രവർത്തകർ എന്നതിലുപരി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയാണ് കരണും ഷാരൂഖും. നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കരണിന്റെ കന്നി സംവിധാനസംരംഭമായ കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്താ ഹെയിൽ നായകനായെത്തിയത് ഷാരൂഖായിരുന്നു. ചിത്രം ബോക്സോഫീസിൽ വൻവിജയമായിരുന്നു. കഭി ഖുഷി കഭി ഖം, കഭി അൽവിദാ നാ കെഹ്ന, മൈ നെയിം ഈസ് ഖാൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നിച്ചു.

