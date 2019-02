ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തില്‍ അഭിനയം തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും. എന്നാല്‍ ഇന്ന് വരേയും ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചൊരു ഫ്രെയിമില്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. താരങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷാരൂഖ് ഇപ്പോള്‍.

അക്ഷയ് കുമാറിനെപ്പോലെ നേരത്തെ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്ന ആളല്ല ഞാന്‍ അക്ഷയ് ഉണരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഉറങ്ങാന്‍ പോകുകയാകും. അക്ഷയുടെ ദിനം വളരെ നേരത്ത തുടങ്ങും. ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അക്ഷയ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടില്‍ പോകാന്‍ തുടങ്ങുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതല്‍ സമയം ജോലി ചെയ്യാന്‍ അക്ഷയ്ക്ക് കഴിയും. എന്നപ്പോലെ രാത്രി ജോലി ചെയ്യാന്‍ ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ കുറവാണ്- ഷാരൂഖ് പറയുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം തങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കാണാത്തതെന്ന് ഷാരൂഖ് പറയുന്നു. ഇനിയെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് സിനിമ ചെയ്താല്‍ ലൊക്കേഷനില്‍ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടില്ലെന്നും ഷാരൂഖ് പറഞ്ഞു. അക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സമയത്തിലാണ് പ്രശ്‌നമെന്നാണ് ഷാരൂഖ് പറയുന്നത്.

ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ നായകനായ 'ദില്‍ തോ പാഗല്‍ ഹേ' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ അക്ഷയ് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അക്ഷയ് നായകനായ 'ഹേ ബേബി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മസ്ത് കലന്തര്‍' എന്ന ഗാനരംഗത്തില്‍ ഷാരൂഖും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് '

