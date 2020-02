ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞ് താന്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് നടി ശബാന ആസ്മി. മുംബൈയില്‍ ഒരു വാഹനാപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു നടിയും മുന്‍രാജ്യസഭാംഗവുമായ ശബാന ആസ്മി.

'ആശംസകള്‍ക്കും പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്കും നന്ദി.. ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ടീന അംബാനിയ്ക്കും കോകിലബെന്‍ അംബാനി ആശുപത്രിയ്ക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി.. എന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിച്ച ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ടീമിനും നഴ്‌സ് സ്റ്റാഫിനും.. ഞാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു...' നടി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജനുവരി 18ന് മുംബൈ-പൂനെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയില്‍ വച്ച് നടന്ന വാഹനാപകടത്തിലാണ് നടിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ശബാന സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര്‍ ഒരു ട്രക്കില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. നടിയുടെ ഭര്‍ത്താവും ഗാനരചയിതാവുമായ ജാവേദ് അക്തറും ശബാനക്കൊപ്പം കാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ജാവേദിന് നിസാരപരിക്കുകളേ ഏറ്റിരുന്നുള്ളു

ശബാനയെ നവി മുംബൈയിലെ എം.ജി.എം. ആശുപത്രിയിലാണ് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് അന്ധേരിയിലെ കോകില ബെന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തലയ്ക്കും നട്ടെല്ലിനുമാണ് പരിക്കുകളുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയടക്കം നിരവധി പേര്‍ നടിക്ക് പ്രാര്‍ഥനകളും ആശംസകളും നേര്‍ന്നിരുന്നു.

