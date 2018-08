പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ നിന്ന് കരകയറാന്‍ തുടങ്ങുകയാണ് കേരളം. സുമനസുകളുടെ സഹായത്താല്‍ ഈ പ്രളയം നമ്മള്‍ അതിജീവിക്കുമെന്ന ഉറച്ച മനസോടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഷാന്‍ റഹ്മാന്‍. മതം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചാണ് ഷാനിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. നമ്മള്‍ കരുതിയിരിക്കണം! വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ മാരക വിഷമുള്ള മതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ ഇഴജന്തുക്കള്‍ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയതായി ഷാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

എന്ത് കൊണ്ടാണ് താന്‍ ഇങ്ങനെയൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്ന് ഷാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കില്‍പ്പോലും നിരവധി പേരാണ് ഷാനിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിവച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നടക്കന്ന ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഷാന്‍ റഹ്മാനും സുഹൃത്തുക്കളും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചി ഇന്‍ഫോ പാര്‍ക്ക് റോഡിലെ ചില്ലാക്‌സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം. വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണമുള്‍പ്പടെയുള്ള സഹായം നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഷാന്‍ റഹ്മാന്‍ നിരവധി തവണ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

