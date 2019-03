കൊച്ചി: മുതിര്‍ന്ന നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതി പള്‍സര്‍ സുനിയെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ വാറന്റില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ബുധനാഴ്ച നടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കേസില്‍ രണ്ടാം സാക്ഷിയാണിവര്‍. ഒന്നാം സാക്ഷി ജോണി സാഗരികയുടെ മൊഴി മുമ്പേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടിയുടെ ഭര്‍ത്താവും കേസിലെ മൂന്നാം സാക്ഷിയുമായ സംവിധായകനെ സാക്ഷിവിസ്താരത്തില്‍നിന്ന് കോടതി ഒഴിവാക്കി.

2011ല്‍ ജോണി സാഗരികയുടെ ചിത്രത്തിലഭിനയിക്കാനെത്തിയ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് കേസ്. കേസില്‍ ആറുമുതല്‍ ഒമ്പതുവരെയുള്ള സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനായി കേസ് മാര്‍ച്ച് 27ലേക്ക് മാറ്റി. നേരത്തേ കേസിലെ പ്രതി പള്‍സര്‍ സുനിയെ ജയിലില്‍നിന്ന് ഹാജരാക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ കോടതി സാക്ഷിവിസ്താരം മാറ്റിയിരുന്നു.

അതിനുശേഷമാണ് പ്രതിക്കെതിരേ കോടതി പ്രൊഡക്ഷന്‍ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസില്‍ സുനിയുള്‍പ്പെടെ അഞ്ചു പ്രതികളാണുള്ളത്.

Content Highlights : senior actress molestation case, Pulsar Suni , Pulsar Suni presented at court, attempt to kidnap senir actress in 2011