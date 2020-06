ഫഹദ് ഫാസില്‍ നിര്‍മിച്ച് മഹേഷ് നാരായണന്‍ ഒരുക്കുന്ന ‘സീ യൂ സൂൺ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കൊച്ചിയില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതിയ സിനിമകള്‍ നിര്‍മിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദേശം മറികടന്ന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെതിരെ ചലച്ചിത്ര സംഘടനകള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാണിജ്യ സിനിമയല്ലെന്നും, ഡോക്യുമെന്ററി സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രമാണെന്നുമുള്ള വിശദീകരണമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഒന്നരമണിക്കൂർ ദെെർഖ്യമുള്ള ഈ ചിത്രം പൂർണമായും ഐ ഫോണിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

ഇനി ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങേണ്ടെന്ന് നിർമാതാക്കളുടെ അസോസിയേഷന്റെ കർശന നിർദേശം.

സിനിമാരംഗത്ത് ഒട്ടേറെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. അഭിനേതാക്കൾ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിർമാതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ നിർമാണച്ചെലവ് 50 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുംമുമ്പ് പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാൻ ധൃതി കാണിക്കേണ്ടെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്.

ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായതും പൂർത്തിയാകാറായതുമായ 66 സിനിമകളാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഥമപരിഗണന വേണ്ടത്. തിയേറ്റർഅനുഭവം ഇനി എന്തായിരിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല. ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിലപാടെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം. രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: See you soon Movie Fahadh Faasil Mahesh Narayanan, Lock Down Crisis