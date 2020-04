തൊട്ടപ്പൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് രഘുനാഥ് പലേരി. തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമൊക്കെയായ രഘുനാഥ് പലേരി ആ​ദ്യമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് തൊട്ടപ്പൻ. വിനായകൻ നായകനായ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാനവാസ് ബാവകുട്ടിയാണ്.

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും താനൊരു നടനാകുമെന്ന് കരുതിയില്ലാ എന്നും ഷാനവാസ് ബാവക്കുട്ടിയുടെയും സംവിധായകൻ അൻവർ റഷീദിന്റെയും പ്രോത്സാഹമാണ് അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ര​​ഘുനാഥ് പലേരി കുറിച്ചു.

രഘുനാഥ് പലേരിയുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

ഷാനവാസ് ബാവക്കുട്ടിയെന്ന സിനിമാ മാന്ത്രികനാണ് എന്നെ തിരശ്ശീലയിലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ സന്നിവേശിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങിനൊരു അനുഭവം ഒരിക്കൽപോലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഷാനവാസിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതുമില്ല. അവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണെന്ന് വ്യക്തമായതും, എടുത്തു ചാടട്ടെ എന്നാദ്യം ചോദിച്ചത് അൻവർ റഷീദിനോടായിരുന്നു. അതിശയത്തോടെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ധൈര്യമായി ചാടാൻ പറഞ്ഞു അവൻ. ചാടിയില്ലെങ്കിൽ തള്ളിയിടുമെന്ന് ആഹ്‌ളാദ ഭീഷണിയും. പിന്നീട് സത്യൻ അന്തിക്കാടിനോടായി ചോദ്യം. മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിച്ചു സത്യൻ. ആ ചിരിയിൽ സർവ്വ ശാസനയും സ്‌നേഹവും കണ്ട് ഞാനും ചിരിച്ചു.

അദ്രുമാനായി ഷർട്ടും മുണ്ടും ബെൽറ്റും ഇട്ട് ആദ്യ സംഭാഷണം ഉരുവിട്ട് അന്തംവിട്ടു നിന്നപ്പോൾ ഷാനവാസ് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ആ കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത കുളിർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തണുപ്പെന്നെ ഈ ജന്മം ഇനി വിട്ടു പോകില്ല.

ജീവിതത്തിരശ്ശീലയിൽ വീഴുന്ന പ്രകാശ നുറുങ്ങുകൾക്ക് എന്തൊരു ചൈതന്യമാണ്.

