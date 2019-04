അന്തരിച്ച തമിഴ്‌നാട് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും മുന്‍ സിനിമാതാരവുമായിരുന്ന ജയലളിതയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാന്‍ തമിഴകത്ത് മത്സരമാണ്. തലൈവി എന്ന പേരില്‍ ജയലളിതയുടെ കഥ സിനിമയാക്കുമെന്ന് സംവിധായകന്‍ എ.എല്‍ വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തില്‍ ജയലളിതയാകുന്നത് കങ്കണ റണാവത്ത് ആണെന്നും സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരുന്നു.

അതിന് പിന്നാലെ സംവിധായകന്‍ മിഷ്‌കിന്റെ അസോസിയേറ്റായ പ്രിയദര്‍ശിനിയും ജയലളിതയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു. നിത്യ മേനോനാണ് ചിത്രത്തില്‍ ജയലളിതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ, ജയലളിതയുടെ പേരില്‍ പുതിയൊരു ബയോപിക് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കെ ജഗദീശ്വര റെഡ്ഡിയാണ് ശശിലളിത എന്ന പേരില്‍ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യാന്‍ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാവുന്നത്.

ജയലളിതയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ശശികലയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതു കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന് 'ശശിലളിത' എന്ന് പേരു നല്‍കിയതെന്ന് ജഗദീശ്വര റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. അവസാന നാളുകളിലെ ജയലളിതയുടെ 75 ദിവസത്തോളം നീണ്ട ആശുപത്രി ജീവിതവും ചിത്രത്തിന് ആധാരമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ജയലളിതയേയും ശശികലയേയും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് തങ്ങളെന്നും കാസ്റ്റിംഗ് തീരുമാനമായാല്‍ മെയ് ആദ്യവാരത്തോടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുമെന്നും സിനിമയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

വിജയിന്റെയും പ്രിയദര്‍ശിനിയുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്‍ ജയലളിതയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കി വെബ് സീരിസ് സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്നും രമ്യ കൃഷ്ണനായിരിക്കും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുകയെന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മയും ശശികലയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ആണെന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights : Sasilalitha Another biopic on Jayalalitha and sasikala announced K Jagadishwara Reddy