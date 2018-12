നടന്‍ തിലകനെ താന്‍ സിനിമയില്‍ അനുകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് നടി ശരണ്യ പൊന്‍വര്‍ണന്‍. ഏറെ ആരാധിക്കുന്ന നടനാണ് എന്നതിനാല്‍ മിക്ക സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയപാടവം പിന്തുടരാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും ശരണ്യ പറഞ്ഞു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ശരണ്യ തന്റെ ഇഷ്ടതാരത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്.

ശരണ്യക്കു 2011ല്‍ മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു തെന്‍മേര്‍ക്കു പരുവക്കാട്ര്. ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ സീനിലും താന്‍ തിലകനെ അനുകരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ശരണ്യ തുറന്നു പറയുന്നത്. അഭിനയത്തില്‍ ശരീരഭാഷയുടെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നടനാണ് തിലകന്‍ സാര്‍. എനിക്ക് അദ്ദേഹം റോള്‍ മോഡലാണ്. തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഞാന്‍ കൂടുതലും അഭിനയിക്കുന്നത്. ഓരോ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും സാര്‍ അതു ചെയ്താല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കും. തെന്‍മേര്‍ക്കു പരുവക്കാട്ര് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഓരോ സീനുമെടുത്ത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയാല്‍ ആര്‍ക്കും അത് മനസിലാകും. നമുക്കും ഏതു തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രവും വഴങ്ങുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള കഴിവുറ്റ നടന്‍മാരെ കാണുമ്പോഴാണ് മനസിലാകുന്നത്.

തിലകന്‍ സാര്‍ പെതുവേ സീരിയസാണ്. ധാര്‍ഷ്ട്യ ഭാവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും കാണുക. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം സ്‌നേഹസ്വരൂപനും ശാന്തനുമായ കഥാപാത്രത്തെ സ്‌ക്രീനില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മള്‍ കരയും. സ്ഫടികവും കിരീടവും അതിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാണ്.

മലയാളത്തില്‍ ഒരുപിടി നല്ല ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശരണ്യ പൊന്‍വര്‍ണന്‍ ഇയ്യിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ മധുപാല്‍ ചിത്രം ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനില്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തിയിരുന്നു.

