സിനിമ അല്ലെങ്കില്‍ കലാരൂപങ്ങള്‍ എന്തുമാകട്ടെ അതിന്റെ സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരന് ചിലരോട് ആരാധന ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാല്‍ താരാരാധന പരിധി കടന്നാലോ? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോളിവുഡ് നടി സാറാ അലിഖാന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

മുംബൈയിലെ ഒരു ജിമ്മില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു സാറ. വര്‍ക്കൗട്ടിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സാറയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും ചിത്രമെടുക്കാനും ആരാധകര്‍ ചുറ്റും കൂടി. ചിലര്‍ ചിത്രമെടുക്കുകയും മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരാള്‍ സാറയുടെ കയ്യില്‍ കടന്നു പിടിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കം സാറയെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. പിന്നീട് അധികനേരം അവിടെ സമയം ചെലവിടാന്‍ സാറ തയ്യാറായില്ല. എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് സാറ കാറില്‍ കയറി പോകുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: Sara Ali Khan's fan misbehaves with her and forcefully tries to kiss Viral Video