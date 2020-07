മുംബെെ: ബോളിവുഡ് നടി സാറ അലിഖാന്റെ ഡ്രെെവറിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സാറ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

ഡ്രെെവറിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ താനടക്കമുള്ള കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായെന്നും എല്ലാവരുടെയും ഫലം നെ​ഗറ്റീവാണെന്നും സാറ പറയുന്നു. ഡ്രെെവറെ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്കും മറ്റും വേണ്ട സഹായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ ബി.എം.സിയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നതായും സാറ കുറിച്ചു.

ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായി അമിതാഭ് ബച്ചൻ, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, ഐശ്വര്യ റായ്, മകൾ, ആരാധ്യ ബച്ചൻ എന്നിവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അമിതാഭ് ബച്ചൻ മുംബെെ നാനാവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിസ്തയിലാണ്. മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റെനിൽ കഴിയുകയാണ്. അനുപം ഖേറിന്റെ മാതാവടക്കമുള്ള കുടുംബാം​ഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നടന്റെ പരിശോധനാഫലം നെ​ഗറ്റീവാണ്.

