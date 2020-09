മുംബൈ: നടന്‍ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ എൻ.സി.ബിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നടി സാറ അലി ഖാന്‍ നിർണായക വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. നടന്‍ സെയ്ഫ് അലിഖാന്റെ മകളും കേദാര്‍ നാഥ് സിനിമയില്‍ സുശാന്തിന്റെ നായികയുമായിരുന്നു സാറ. സാറയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു കേദർനാഥ്. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ ലഹരിമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും നടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സുശാന്തുമായി നടത്തിയ വാട്ട്സ് ആപ്പ് ചാറ്റുകളും കെെമാറിയതായാണ് വിവരം

സുശാന്തുമായി കുറച്ച് കാലം ഡേറ്റിങ്ങിൽ ആയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ വേർപിരിഞ്ഞുവെന്നും സാറ പറഞ്ഞതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സുശാന്തുമായി ചേര്‍ന്ന് ലഹരിമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണം സാറ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് സിഗററ്റ് മാത്രമേ വലിച്ചിട്ടുള്ളുവെന്നും സാറ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. കേദാര്‍നാഥിന്റെ സെറ്റില്‍ വെച്ച് സാറയും സുശാന്തും വലിയ ഡോസില്‍ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സുശാന്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രബർത്തി വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തി എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് സാറ പറഞ്ഞു. മയക്കുമരുന്നു കേസിൽ റിയ അറസ്റ്റിലാണ്.

സുശാന്തിന്റെ ലോണാവാല ഫാം ഹൗസിൽ പതിവായി സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നതായി സാറ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് വിവരം. ഇരുവരും ചേർന്ന് തായ്ലൻഡിലേക്ക് ഒരു യാത്രപോകാനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.

കേസിൽ നടിമാരായ ദീപികാപദുക്കോണ്‍, ശ്രദ്ധ കപൂര്‍, രാകുല്‍ പ്രീത് സിംഗ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ സിമോണ്‍ ഖംബട്ട എന്നിവരെയും എന്‍.സി.ബി. ചോദ്യം ചെയ്തു. റിയ ചക്രബര്‍ത്തിയുടെ മൊഴിയെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇവരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീണ്ടത്. പിന്നീട് ദീപികയുടെയും ശ്രദ്ധയുടെയും വാട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റിലും ലഹരിമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്.

