തന്റെ സിനിമ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റുവും സംതൃപ്തി നല്‍കിയ സിനിമ ഇരുവര്‍ ആണെന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സന്തോഷ് ശിവന്‍

''ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനമകളില്‍ എനിക്ക് ഏറ്റവും സംതൃപ്തി നല്‍കിയത് ഇരുവര്‍ ആണ്. ക്രിയാത്മകമായ സംതൃപ്തി എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.പ്രകാശ് രാജും തബുവും നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ടോപ്പ് ആംഗിള്‍ ഷോട്ടുണ്ട് സിനിമയില്‍. ഒരുപാട് ടേക്കുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ആ ഷോട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത്. ആളുകള്‍ ഇപ്പോഴും ആ ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സ് തുറന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാനവും ട്രീറ്റ്‌മെന്റും ആവശ്യമായ സിനിമയായിരുന്നു ഇരുവര്‍. ഛായാഗ്രാഹകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മനോഹരമായ ഫ്രെയിം ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ചെയ്തത്' സന്തോഷ് ശിവന്‍ പറയുന്നു.

എം.ജി ആറിന്റെയും കരുണാനിധിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ ഇരുവര്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റയും പ്രകാശ് രാജിന്റെയും അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു.മണിരത്നത്തിന്റെ ഹിറ്റ് ചാര്‍ട്ടുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ഇരുവര്‍. ഒട്ടേറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ഈ സിനിമ കാരണമായിരുന്നു. ഛായാഗ്രാഹകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ സന്തോഷ് ശിവന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളില്‍ ഒന്നാണ് ഇരുവര്‍.

'1990ലാണ് ഞാന്‍ മണിരത്നത്തിനൊപ്പം വര്‍ക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഓരോ സിനിമയേയും ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് സമീപിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നിയ കാര്യമാണിത്.ഓരോ തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ അനുഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുക. അനാവശ്യമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ പോയി ഗാനരംഗങ്ങള്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി മണിരത്നത്തിനില്ല. സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതി മാത്രമേ അദ്ദേഹം അവലംബിക്കാറുള്ളു'' സന്തോഷ് ശിവന്‍ പറയുന്നു.

മണിരത്നം സന്തോഷ് ശിവന്‍ കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ചെക്ക ചിവന്ത വാനം.

