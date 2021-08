നടനും സംവിധായകനുമായ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. നടി സുബി സുരേഷ് അടക്കം ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രം വൈറലായതോടെ ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതില്‍ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ച് ഒട്ടനവധിപേര്‍ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണിത്.

അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടില്‍ കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു സന്തോഷിന്റെ യാത്ര. നല്ലൊരു ശുചിമുറിയോ കക്കൂസോ പോലുമില്ലാത്ത പോലുമില്ലാത്ത അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അറിഞ്ഞാണ് സന്തോഷ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്ത് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലെത്തി സന്തോഷ്.

സ്വന്തമായി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും ഇടിഞ്ഞ് പാളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് അവര്‍ താമസിക്കുന്നത്. ആദ്യപടി സഹായമായി ഇവര്‍ക്ക് കക്കൂസ് വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് സന്തോഷ് നല്‍കിയത്. ക്ലോസറ്റ്, കല്ലുകള്‍, പൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെ കക്കൂസ് നിര്‍മിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുനല്‍കുകയും ചെയ്തു. നല്ലൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്‌നമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. അതിന് തന്നാല്‍ കഴിയും വിധം ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും സന്തോഷ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Santhosh Pandit Travels in KSRTC Bus to Help a family at venjaramoodu